Renzi, nuovi arrivi Primi passaggi da Forza Italia

Fatti&Storie

Primi passaggi da Forza Italia alla nuova formazione Italia Viva di Matteo Renzi. "Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze sovraniste che è ormai velleitario pensare di poter arginare con logiche diverse dalla contrapposizione politica", ha annunciato la senatrice Donatella Conzatti. "In assenza di novità politiche di rilievo, sarei rimasta - spiega - nel gruppo parlamentare di FI, dove ho trovato e conosciuto molte persone di grande spessore umano, politico e culturale, molte delle quali vivono con disagio non dissimile dal mio - sottolinea - la crescente consapevolezza di non poter più arginare, ma ormai soltanto subire le posizioni di matrice sovranista e antieuropeista".

Altri arrivi. C'è l'ex sottosegretaria alla Cultura Francesca Barracciu, già consigliera regionale della Sardegna, fra i dem sardi che andranno con l'ex premier Matteo Renzi lasciando il Pd. "Presente!", ha risposto l'ex europarlamentare con un tweet dopo l'annuncio ufficiale della scissione che porterà alla nascita di 'Italia Viva". Renzi l'aveva voluta nel suo governo a fine febbraio 2014, come sottosegretaria del ministero allora affidato a Dario Franceschini. "La politica per me è sempre stata impegno e passione, mai una carriera o un posto di lavoro", spiega invece in un lungo post pubblicato su Facebook la deputata veneziana Sara Moretto, che esce dal Pd per convergere in Italia Viva.

Leopolda. "La prossima Leopolda sarà strana perchè sarà la decima e l'avevamo impostata sul futuro. La vicenda della 'casa' Italia viva ci ha scombussolato i piani. Avevamo previsto un progetto per l'Italia da qui a dieci anni", ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. "Sarà comunque l'occasione per presentare il simbolo per aderire alla nuova casa e a questa avventura che sarà difficile e bellissima", ha aggiunto.