La Re Boat Race 2019 domenica in acqua all'Eur

Torna al Laghetto dell’Eur domenica 22 la Re Boat Race 2019, la regata riciclata, evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale, che ha lo scopo di diffondere, attraverso il gioco, lo sport e lo spettacolo, i temi del recupero, riuso e riciclo. Sono ad oggi 22 i green team che parteciperanno alla regata vera e propriache attraverseranno il laghetto dell’Eur a partire dalle 16, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi dell’ambiente, del riciclo, dell’arte. «Da 10 anni la “Regata Riciclata” dimostra con le sue imbarcazioni realizzate esclusivamente attraverso materiali di riciclo che si puo` fare molto per il nostro pianeta, soprattutto se vengono messi in gioco creativita` e capacita` d’innovare», dice il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

La X Special Edition della Regata riciclata propone, fino al 26 settembre, incontri e laboratori per sensibilizzare i giovani e meno giovani alla scoperta dei diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) - dell’Agenda 2030. Numerose le iniziative tra il Parco degli Scipioni e il Lago dell’Eur. Fino al 24 settembre, inoltre, presso il centro commerciale Euroma 2 si potrà inoltre visitare l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile “Contesteco” Premio Metro News Italia. Una sfida di design che quest’anno è stata dedicata al tema “Dalla Terra alla Luna”.