Spal-Lazio 2-1 Biancocelesti battuti in rimonta

Sport

CALCIO Dopo il pari nel derby per la Lazio arriva la prima sconfitta stagionale nella trasferta dello stadio Mazza contro la Spal di Semplici, che in casa è sempre ostica. I biancocelesti si illudono passando in vantaggio nel primo tempo con un rigore realizzato al 16’ da Immobile ma nella ripresa subiscono il violento ritorno di fiamma degli estensi che ribaltano il risultato imponendosi per 2-1. Il pari dell’11 di Semplici è firmato da una mezza rovesciata di Petagna al 63’, al 92’invece arriva il gol vittoria di Kurtic. La classifica vede adesso la Lazio ferma a 4 punti. «Abbiamo giocato un primo tempo molto buono - ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, naturalmente seccato per lo stop imposto dagli estensi alla sua squadra, - poi siamo calati nella ripresa. Non abbiamo più avuto ordine e costruzione. Per quanto visto in campo sono pochi i quattro punti raccolti finora, ma ci deve servire per il futuro perché queste cose non possono più accadere».