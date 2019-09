La Roma coi volti nuovi Lazio e Milan alla prova trasferta

Sport

Domenica tocca alle inseguitrici, lunedì il Torino capolista ospita il Lecce per continuare a sognare a punteggio pieno. Giornata interessante in ambito romano. I giallorossi scopriranno da vicino un po’ di volti nuovi: il debutto di Mkhitaryan è certo, e i tifosi già immaginano Dzeko lanciato a rete dall’armeno; si è fatto più probabile il debutto di Smalling in difesa al fianco di Fazio con Mancini in panchina; Veretout a centrocampo per la prima volta dall’inizio. Non mancheranno Zaniolo, Florenzi e Pellegrini, favorito su Kluivert.

La Lazio rende visita alla Spal in un match per nulla scontato. Luiz Felipe è tornato malconcio dagli impegni col Brasile U23, difficile che recuperi: è pronto Vavro più di Bastos. Immobile è carico per il gol in Nazionale. Al suo fianco ancora Correa.

In casa del Milan impegnato domenica sera a Verona Rebic ha lavorato a parte. Davanti probabile quindi la conferma del tridente Piatek, Suso e Castillejo. Il turco Calhanoglu a centrocampo sembra dare più garanzie a Giampaolo di Paqueta. A sinistra Rodriguez.