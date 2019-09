Higuain si prende la Juve Lukaku lancia l'Inter

Sport

Un gran bel modo di ripartire, per la serie A. Con un sabato da fuochi d’artificio: comincia la Juve a Firenze, seguono Napoli-Samp e, in serata, Inter-Udinese. Insomma: l’aperitivo delle prime due giornate è stato ampiamente metabolizzato, la pausa per le nazionali ha oliato gli ingranaggi e adesso si fa sul serio. Si potrà ancora sbagliare, certo: ma il periodo di rodaggio va ritenuto concluso e d’ora in avanti le eventuali battute d’arresto avranno altro peso e altre conseguenze.

La Juve a Firenze, allora. Con Higuain al centro dell’attacco, dopo avere avuto ragione di chi (dentro la società) avrebbe voluto sistemarlo altrove. “Sto bene e sono contento di essere rimasto – ha spiegato ieri a Sky -. Ronaldo? Meglio che non a Madrid”. Auguri agli avversari, allora. Ma anche il Pipita non scherza: “Ho scelto il numero 21 perché è il giorno in cui è nata mia figlia. Per adesso mi sta portando fortuna”. Avanti, allora: la Fiorentina (con Pedro, attaccante brasiliano costato 13 milioni, che andrà probabilmente solo in panchina) è però ancora a secco di punti e non potrà regalare nulla. E mentre il Napoli litiga con le amministrazioni (cittadina e regionale) per le condizioni del San Paolo, l’Inter si prepara a varare la copia Lukaku-Sanchez: il primo ha già dimostrato di valere il giusto, il secondo farà il suo esordio. Il ‘Nino Maravilla’ aveva stregato Conte quando quest’ultimo era allenatore della Juve: passato qualche anno, deve mettersi alle spalle il non eccelso ultimo periodo. Però è giocatore vero, cui Conte potrebbe regalare la giusta scintilla per esplodere nuovamente.

Per il resto, giornata comunque interessante anche in ambito romano: i giallorossi scopriranno da vicino Mkhitaryan e già immaginano Dzeko lanciato a rete dall’armeno, mentre la Lazio rende visita alla Spal in un match per nulla scontato.

DOMENICO LATAGLIATA