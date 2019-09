Schumacher sotto cure «è cosciente»

Fatti&Storie

FRANCIA Il sette volte campione del mondo tedesco di Formula 1 Michael Schumacher «è nel mio reparto e ti posso assicurare che è cosciente». Lo avrebbe confidato ad una collega una giovane infermiera del reparto di cardiologia dell’ospedale “Pompidou” di Parigi, come ha riportato il quotidiano Le Parisien. L’ex pilota è stato ricoverato lunedì scorso per sottoporsi in grande segreto a delle cure anti-infiammatorie innovative. Di lui si occupa Philippe Menasche, pioniere delle terapie con cellule staminali. In ospedale è passato a trovarlo l’amico Jean Todt, che si è trattenuto per 45 minuti. Per l’emittente Bfmtv la rivelazione dell’infermiera «potrebbe contraddire la versione ufficiale secondo la quale l’ex pilota è in stato vegetativo». La comunità scientifica si interroga sulla tipologia di cure e invita a non alimentare false speranze nelle famiglie di malati gravi.

METRO