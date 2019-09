Derby, Barça, Juve Inter pronta all'assalto

Sport

CALCIO L'Inter è già nel pieno della sua battaglia. Da sabato 14 settembre (contro l’Udinese) fino a domenica 6 ottobre (Inter-Juventus), i nerazzurri avranno sette partite in 22 giorni, una media di uno ogni tre. Detto che ci sarà ampio bisogno di turnover, il calendario mostra che il momento della verità sarà a cavallo di settembre ed ottobre: dopo gli impegni con Udinese (sabato 14 settembre) e Slavia Praga(martedì 17), l’Inter avrà infatti il derby contro il Milan sabato 21, a cui fa seguito la sfida con la Lazio nell’infrasettimanale di mercoledì 25, partite che risulteranno come un primo di due test-verità per Conte e i suoi. Dopo la Samp (sabato 28), però, l’asticella si alza ancor di più: prima la trasferta di Barcellona (martedì 2 ottobre), poi il big-match contro la Juventus domenica 6 ottobre, prima della nuova pausa delle Nazionali. Insomma, tra qualche settimana sarà già tempo per i primi bilanci in casa Inter.