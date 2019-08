Salvini vede Conte Caos, la crisi è possibile

Fatti&Storie

Il Governo è nel caos e la crisi è uno scenario possibile: Matteo Salvini ha annullato tutte le tappe del tour nel centrosud in programma per domani, tranne il comizio serale delle 21,30 a Pescara. In seguito alle incertezze sulla situazione nella maggioranza dopo il voto di oggi al Senato sulla Tav, il segretario leghista aveva già annullato due tappe previste oggi nel Lazio.

Conte. Nel pomeriggio Matteo Salvini a Palazzo Chigi ha avuto un colloquio con Giuseppe Conte definito "lungo, pacato e cordiale". Al momento agli atti c’è la richiesta della Lega di un segnale di discontinuità, la richiesta di un chiarimento, la premessa che la mozione del M5S sulla Tav abbia aperto “una questione politica” con gli alleati e che “ci saranno conseguenze”. Ma quali saranno queste conseguenze non è ancora chiaro. Una ipotesi sul tavolo dei leghisti è quello di un riequilibrio delle forze, ma nessuno si azzarda a parlare apertamente di un Conte bis anche se sarebbe questo il 'piano B'.