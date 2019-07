Parlamentari-giornaliste contro la violenza sulle donne

Sport

CALCIO Oggi il CSI Roma, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, presenta il Trofeo di calcio a 5 “Memorial Jo Cox” che metterà di fronte la Nazionale Femminile Parlamentari ad una Rappresentativa di giornaliste.

Il calcio d’inizio del match, che si disputerà presso gli impianti del CSI Roma in Lungotevere Flaminio, 55, è previsto per le ore 20.30. Giunto alla quarta edizione e dedicato alla memoria della parlamentare inglese Jo Cox, barbaramente assassinata per le sue idee politiche, anche quest’anno il Trofeo di calcio a 5 “Memorial Jo Cox” si disputerà nell’ambito di ESTATE CSI 2019, evento di chiusura della stagione sportiva del CSI Roma e momento ideale per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai grandi successi di questo 2018-19.

Per la cronaca, nella scorsa edizione si sono imposte le giornaliste, allenate dal vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale. L'albo della manifestazione vede attualmente in vantaggio la selezione delle giornaliste, vincitrici di due edizioni, contro un solo successo delle parlamentari allenate da Katia Serra e da Diana Bellucci. Grande quindi la voglia di rivalsa delle azzurre parlamentari che proveranno a prendersi la rivincita sulle avversarie.

La partita sarà anche occasione per promuovere il progetto AIC #FACCIAMOGLIUOMINI contro la violenza sulle donne. Un messaggio volto a sensibilizzare soprattutto gli uomini e le nuove generazioni, attraverso il calcio e lo sport il cui messaggio è universale, ad impegnarsi su un problema che è frutto di stereotipi culturali ed educativi sbagliati, presenti atavicamente nella nostra società.

Anche quest’anno l’evento sarà realizzato in collaborazione con Guna, azienda leader nel settore della medicina integrata grazie alla massima attenzione nei confronti della prevenzione e il benessere dell’individuo.

La cronaca del match sarà affidata allo speaker ufficiale della S.S. Lazio Renzo Giannantonio.

Di seguito l'elenco delle calciatrici convocate per la quarta edizione del Trofeo di calcio a 5 “Memorial Jo Cox”.

Nazionale Femminile Parlamentari

Lia Quartapelle - Partito Democratico

Anna Ascani - Partito Democratico

Lorenza Bonaccorsi - Partito Democratico

Veronica Giannone - già Movimento 5 Stelle, ora Gruppo Misto

Maria Laura Paxia - Movimento 5 Stelle

Chiara Gribaudo - Partito Democratico

Maria Pallini - Movimento 5 Stelle

Alessandra Carbonaro - Movimento 5 Stelle

CT: Katia Serra

Diana Bellucci

Rappresentativa Giornaliste:

Sara Del Vecchio - Pedius

Marina De Ghantuz Cubbe - La Repubblica

Sara Meini - Rai

Susanna Marcellini - Radio Radio

Valentina Renzopaoli - Affaritaliani

Maria Sara Farci - freelance

Isabella Di Chio - Rai Tgr Lazio

Elena Proietti - Radio Radio

Valentina Ciaccio - freelance

Ilaria Chimenti - TV 2000

Angela Nasone - Centro Suono Sport

Valentina Lupia - La Repubblica

Monica Guerzoni - Corriere della Sera

Allenatori: Enrico Varriale

Fernando Ruscito