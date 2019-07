Juve, il giorno di Ramsey Oggi l'Inter va in Cina

Sport

CALCIO Essere alla Juve «è un grande sogno, ma anche una sfida impegnativa». Così ieri Aaron Ramsey, centrocampista gallese ora alla Juve. Ramsey («orgoglioso di essere qui») indosserà la maglia numero 8, per tanti anni di Marchisio: «spero di riuscire a ripetere la sua bella carriera alla Juve. E spero anche di seguire le orme Charles, grande gallese nella storia del club bianconero». Atteso per ieri, de Ligt non è ancora a Torino per le visite: questione di poco comunque.

Roma, ecco Spinazzola

A Trigoria la Roma presenta il terzino Spinazzola («Stregato da Fonseca») pensando a Londra, dove Baldini ha incontrato il Tottenham per Alderweireld. Il ds Petrachi ieri ha ribadito che «Florenzi e Zaniolo non sono sul mercato» ma da Londra, sponda Tottenham, continua a filtrare interesse per Zaniolo.

Oggi l’Inter va in Cina

Secondo “Marca” i nerazzurri, stufi delle lungaggini per Lukaku, starebbero pensando a Sturridge, svincolato. Oggi la squadra volerà in Cina: si aggiungono Barella e Vecino. Godin raggiungerà la squadra in Cina.

Milan, sogno Dybala

Cedere alle pressioni della Roma per Suso? (25 milioni+Pastore). Si va verso il no: nel frattempo si sogna Dybala. Sarebbe una operazione in tutto simile a quella già praticata con la Juve per Higuain.

Lazio, sogno Llorente

Rinforzare l’attacco: il sogno è Llorente. Ma si lavora pure per Leonardo Pavoletti e Roberto Inglese.