Banconota da 50 sterline dedicata al genio di Turing

GRAN BRETAGNA Ci sarà il volto di Alan Turing sulla nuova banconota inglese da 50 sterline. Matematico ed eroe di guerra, riuscì a decifrare i codici tedeschi durante la seconda guerra mondiale dando un contributo fondamentale alla vittoria degli Alleati. «Turing fu un eccezionale matematico, il cui lavoro ha un enorme impatto su come viviamo oggi», ha detto il governatore della Banca d’Inghilterra presentando la banconota.

Un gigante attuale

«Come padre della scienza dei computer e dell’intelligenza artificiale, così come eroe di guerra, i contributi di Turing sono stati variegati: è un gigante sulle cui spalle stanno tante persone», ha aggiunto il capo della BoE. Nel 2017 la “Legge di Alan Turing” ha perdonato postumi uomini che erano stati ammoniti o condannati in base a leggi storiche che vietavano gli atti omosessuali in Gran Bretagna.

