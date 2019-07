«In Un sogno in affitto tra divertimento e curiosità»

Spettacoli

TELEVISIONE «Domani è un altro giorno e sarà migliore di oggi». Ne è convinta Paola Marella, architetto-esperto di immobili, che porta la sua competenza, il gusto e il suo garbo in “Un sogno in affitto”, ogni martedì , (ore 21.15) su Sky Uno.

Architetto, qual è la missione da compiere?

«Sarà di volta in volta diversa: si va dalla scelta di un’abitazione dove vivere una vacanza con la famiglia o amici a location per trascorrere del tempo col partner. Ognuno vedrà tre case, le valuterà e sceglierà quella più giusta per le proprie esigenze».

In ogni puntata un personaggio noto le darà un obiettivo, chi sono i vip che l’accompagneranno?

«Da Massimiliano Rosolino a Gigi e Ros, da Francesco Pannofino a Sergio Friscia, da Luca Calvani a Costantino della Gherardesca. Con loro vedremo posti suggestivi. Dal Tigullio al Lago di Como, da un casale in Toscana, a Forte dei Marmi passando per il Salento. Ci divertiremo e ci racconteranno aneddoti e curiosità. Il tutto condito da bellissime immagini che faranno sognare il pubblico.».

Cosa la stupisce ancora della popolarità che le ha dato la tv?

«Mi colpisce l’affetto delle persone. Forse per il fatto che noi non siamo nati televisivi, ma siamo “prestati alla tv”, ci percepiscono come i vicini della porta accanto».

Cosa rappresenta la casa per gli italiani?

«La casa è una pezzo del cuore. L'italiano ce l’ha dentro. Punta alla casa di proprietà. l’Italia ha un'alta percentuale di persone proprietarie di casa (per l'Istat oltre il 70% ndr.). Gli italiani hanno voglia di cambiare e migliorare la propria casa. E tutti i programmi tv di arredamento e di case hanno contribuito ad educarli in merito».

BARBARA NEVOSI