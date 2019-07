I Negrita ora escono allo scoperto

Spettacoli

ROMA «Siete pronti a celebrare ancora un pò insieme a noi il nostro anniversario? Al chiuso siamo stati benissimo, ma ora abbiamo voglia di vedere il cielo e farvi sentire qualche brano che non suoniamo da un pò. La festa continua».

Queste le parole con cui Pau, frontman dei Negrita, presentava qualche giorno fa il loro tour estivo, che fra luglio e agosto farà tappa in alcuni dei teatri all'aperto più belli e suggestivi della penisola.

La terza tappa è in programma stasera alle 21 al Teatro Romano di Ostia Antica, dove la band toscana si esibirà in un concerto nato dalla collaborazione fra “Rock in Roma” e “Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno”.

Storici protagonisti del rock “made in Italy” i Negrita nel loro concerto alterneranno brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descrivere al meglio le due anime del gruppo.

La tournée estiva, “La Teatrale Plus”, è una naturale evoluzione de “La Teatrale” e, come la precedente, vuole celebrare i 25 anni di attività della band, nata agli inizi degli anni '90 a Capolona, in provincia di Arezzo.

«Non sappiamo bene perchè - spiegano - ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l'anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l'autunno vogliamo tenervi ancora un pò sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine».

Il concerto comprende tutti i classici del gruppo, con l'aggiunta di brani che difficilmente o mai la band ha eseguito dal vivo. Info: 0654220870

STEFANO MILIONI