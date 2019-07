Per Icardi spunta la pista napoletana

Sport

CALCIO Quella vecchia volpe di Aurelio De Laurentiis irrompe nel divorzio tra l’Inter ed Icardi con l’offerta, secondo quanto svelato da FCInterNews, di un contratto quinquennale da 7.5 milioni di euro a stagione più bonus. Il patron del Napoli sarebbe pronto a offrire anche all’agente e moglie dell’argentino Wanda Nara un ruolo nel suo prossimo cinepanettone. Il tutto mentre si vocifera di vertici ad Ibiza per preparare il passaggio alla Juve. Nel frattempo Icardi, dal ritiro, ha postato una foto: come a ricordare a Conte e Marotta che lui, finchè non lo vendono, c’è.

Juve, assalto a Pogba

In attesa di sbloccare la trattativa per De Ligt, secondo il Daily Mail la Juventus potrebbe portare a casa Paul Pogba per 130 milioni di euro. L’offerta, secondo il tabloid, sarebbe già stata recapitata. Di sicuro Mandzukic saluterà la Juve, causa la scarsa compatibilità con gli schemi di Sarri. Nel suo futuro il Borussia Dortmund.

Milan, allerta Veretout

Jordan Veretout non si allena nemmeno in palestra con la Fiorentina: la cessione è vicina, con il testa a testa alla pari Milan- Roma. Se dovessero spuntarla i giallorossi, le alternative sono Praet e Fernandes, con Samp e Benfica che chiedono 25 e 30 milioni. In difesa l’obiettivo rimane Lovren.

La Roma sogna il Pipita

Ieri a Roma è sbarcato il portierone Pau Lopez dal Betis Siviglia. Ed ora si pensa al colpo che possa accendere la piazza: Higuain. I giallorossi studiano un prestito con riscatto, nell’operazione dovrebbe rientrare anche Zaniolo.



La Lazio su Soumaoro

Dalla Francia ecco il nuovo nome per la Lazio. Si tratta di un difensore, Adama Soumaoro, classe '92 e capitano del Lille. La richiesta del club transalpino è di 12 milioni di euro.