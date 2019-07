In arrivo pioggia, vento e un calo termico di 10 gradi

Fatti&Storie

In arrivo temporali, grandine, nubifragi e un crollo delle temperature di 10 gradi. Una bassa pressione dalla Penisola iberica raggiungerà presto l’Italia e verrà alimentata da aria fredda di origine polare. Già da oggi pomeriggio - in base alle previsioni del sito ilMeteo.it - in alcune zone del Paese si registreranno episodi di instabilità, con fenomeni temporaleschi e grandinate soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali che in serata raggiungeranno le pianure di Veneto e Friuli. Anche il Centro Italia sarà interessato da fenomeni di questo genere, soprattutto la Toscana e i rilievi, mentre al Sud continuerà ad esserci il sole.

Forti temporali. Domani si entrerà nel vivo del peggioramento con forti temporali che pian piano investiranno gran parte delle Regioni settentrionali e gli Appennini; saranno molto intensi in serata e durante la notte al Nordest, quando inizierà a fare irruzione la Bora. Il team del sito ilMeteo.it precisa, inoltre, che mercoledì venti di Bora e poi Maestrale raggiungeranno le regioni adriatiche, inizialmente la Toscana e poi anche Umbria e Lazio fino a Roma Est. Spesso l'arrivo dei temporali sarà preceduto da colpi di vento improvvisi con raffiche fino a 50-80 km/h. Il calo termico di 10 gradi con temperature durante le precipitazioni di poco superiori ai 20 gradi riguarderà tutta la Penisola. Giovedì, infine, la pressione tenterà una timida rimonta, ma tra venerdì e domenica i temporali saranno ancora i protagonisti nelle regioni del Centro-Nord, dapprima al Nord-Est, poi in spostamento anche a gran parte del Centro e su alcune zone del Sud.