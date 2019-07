La Juve cerca Pogba La Roma saluta el Shaarawy

Sport

La Juventus ancora al centro del calciomercato, tra entrate ed uscite. La notizia principale riguarda De Ligt, che dopo il timore che fosse soffiato dal Barcellona, sembra ora a un passo dopo che si è anche telefonato direttamente con mister Sarri. Presi intanto il difensore del Genoa Romero e quello del Sassuolo Demiral. C’è poi Marotta che dice «Icardi alla Juve per ora no, ma nulla è impossibile, neanche lo scambio con Dybala». L’altro botto sognato è Paul Pogba: la stampa inglese parla di una offerta bianconera da 134 milioni, ma attenzione al Real Madrid e intanto lo United lo ha convocato per la tournée australiana. Verso Manchester, destinazione City, potrebbe finire Cancelo, mentre Cuadrado resta.

Caso Higuain: sembrerebbe che la cosa con la Roma si possa anche fare, ma ci sono molti dettagli da mettere a punto. Uno è che la Juve gradirebbe in cambio Zaniolo: possibile, ma per la Roma è un affare? In casa giallorossa intanto El Shaarawy alla fine ha accettato la Cina (alla Roma 16 milioni, a lui un ingaggio principesco). Possibili sostituti Taison, Ismaila Sarr, Brahimi, Nabil Fekir o Carrasco. Il portiere Pau Lopez ha lasciato il ritiro del Betis Siviglia destinazione Fiumicino. Mentre Bantra si allontana. Per i centrali un obiettivo è Nkoulou del Torino, cui potrebbe finire Perotti. Spunta anche William Saliba, 18 anni, centrale franco-camerunense del Saint-Etienne. A centrocampo c’è la questione Veretout, che si dovrebbe sbloccare in settimana ma su cui c’è anche il Milan, che intanto punta a un po’ di cessioni (Borini, Suso, Cutrone) per trattenere Donnarumma. Rossoneri a caccia del difensore del Liverpool Lovren. In casa Lazio Badelj è sul mercato, mentre anche il Paris Saint Germain avrebbe nel mirino Milinkovic Savic. Da tener d’occhio l’attivismo spendereccio dell’Atletico Madrid: potrebbe portarsi via Icardi e Jaime Rodriguez.