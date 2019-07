Graffiti MetroPolitani premiati i poeti di Metro

Fatti&Storie

Per il secondo anno consecutivo la redazione di Metro ha ospitato i vincitori del Premio Nazionale di Poesia Graffiti METROPolitani, dedicato alla promozione della poesia. I poeti vincitori hanno ricevuto il loro premio nei locali della redazione, dove sono stati accolti dagli organizzatori di Yowras e dal direttore di Metro Stefano Pacifici. Un’edizione, quella di quest’anno, caratterizzata dal doppio delle poesie ricevute rispetto al 2018.

I temi e le storie. Uno spostamento in treno che diventa, grazie alle note di una canzone, un viaggio all'indietro nel tempo. Libri e parole come petali fra i quali trovare asilo. Lo sgomento di chi non trova il modo di confessare in famiglia la perdita del lavoro. Queste le storie raccontate in poesia dai primi classificati delle tre sezioni del concorso: Viaggio metropolitano, vinto da Corinna Corneli con “Treno mai”; Tema libero, rpimo posto per Mara Bendetti con “Rifugio”; e infine Poesia lunga un Metro, vinta da Cristiano Zuccarelli con “Il primo giorno dopo”.

Oltre a molti vincitori di Roma, altri ne sono arrivati dalla Lombardia, dal Piemonte, dalle Marche, dalla Toscana, dall’Abruzzo, dall’Emilia Romagna. Il vincitore più grande ha 81 anni, il più giovane 20. La premiazione si concluderà a settembre con la pubblicazione delle poesie vincitrici, in una sezione dedicata, sulle pagine di Metro affinché il messaggio poetico possa raggiungere tutti coloro che fanno dello spostamento casa-lavoro-casa la loro quotidianità.

Premio Nazionale di Poesia Graffiti METROpolitani II edizione - classifiche

sezione VIAGGIO METROPOLITANO

1) Treno mai - Corinna Corneli - Roma

2) Il mio albero - Alessandro Porri - Roma

3) Ricordo d'Amore - Antonella Proietti - Roma

4) In Duomo - Flora Galizia - Milano

5 ex aequo) Cielo - Emanuele Racchi -Rosate (Milano)

5 ex aequo) Bus linea 37 - Sante Serra - Baricella (Bologna)

7) ORE 10 - Antonella Proietti - Roma

8 ex aequo) Punto di passaggio - Cristiano Magistro - Venaria Reale (Torino)

8 ex aequo) Gli uomini che si voltano - Emanuela Carla Botti - San Donato Milanese (Milano)

10) Metrò - Luisa Sisti - Roma

sezione TEMA LIBERO

1) Rifugio - Mara Benedetti - Codogno (Lodi)

2) Pietra d'inciampo - Daniela Basti - Chieti

3) Vitrioschock - Maria Francesca Mainieri - Roma

4) Giornata della Memoria - Gianni Allori - Peccioli (Pisa)

5) La fine non c'è - Emanuela Carla Botti - San Donato Milanese (Milano)

6) Acqua e zucchero - Nicola Fadda - Milano

7) I bimbi dei centri commerciali - Isabella Costantini -Roma

8) Se rimani - Nunzio Buono - Casorate Primo (Pavia)

9) Ninna nanna - Simone Moscardi - Giussano (Monza Brianza)

10) Una rosa - Luisa Casanova Stua - Milano

sezione POESIA LUNGA UN METRO

1) Il primo giorno dopo - Cristiano Zuccarelli - Verdello (Bergamo)

2) Tra dedali d'ore - Joseph Barnato - Gaiole in Chianti (Siena)

3 ex aequo) Due facce - Erminia Cerasa - Milano

3 ex aequo) Treni e vapore - Valentina Venturino - Milano

5 ex aequo) Come sempre - Gabriele Racanella - Torino

5 ex aequo) Ho perso il metro – Marino Tarizzo - Pont Canavese (Torino)

7 ex aequo) Passeggeri - Fannina Scipione - Roma

7 ex aequo) SOCIALmente - Paola Zugna - Trieste

9) Apocalisse - Mirella Polidori - Roma

10) Er materazzo - Marco Biffani - Roma

Come previsto dal regolamento, una poesia è stata selezionata dal quotidiano METRO fra le opere meritevoli di attenzione. Il PREMIO METRO è stato assegnato alla poesia:

Io così piccola... Tu così nero... - Ketty Dell'Aquia - Roma

MENZIONI SPECIALI ex aequo

- Linea B ore 10.00-10.40 - Alfonso Angrisani - Roma

- Ladro di parole- Giampaolo Bellucci - Bastia Umbra (Perugia)

- Uscita d'emergenza - Monica Chiurazzi - Milano

- 20 Modi per dirti R - Giuliano Cimino - Torino

- Viva la Tecnologia - Diego Garlaschi - Cesate (Milano)

- Non restate nell'ombra - Tiberio La Rocca - Subiaco (Roma)

- Poesia lunga una via - Simona Novacco - Spoltore (Pescara)

- Mi dicono di scrivere - Valeria Pedrazzini - Milano

- CAP - Barbara Serdakowski - Firenze

- Me ne andavo per Roma - Umberto Fausto Silvestri - Roma

