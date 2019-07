Rifiuti, la Regione ordina "Roma va pulita in 7 giorni"

Fatti&Storie

L’Ama ha 48 ore per provvedere all’immediata pulizia, raccolta dei rifiuti e disinfestazione in adiacenza dei siti sensibili di Roma, ovvero strutture sanitarie, socio assistenziali, per l’infanzia, mercati rionali ed esercizi commerciali del settore ristorazione. Lo impone l’ordinanza firmata oggi dalla Regione Lazio per contrastare la crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che da alcune settimane interessa Roma. Entro una settimana Ama dovrà invece provvedere alla raccolta dei rifiuti che giacciono in terra nelle strade in tutto il territorio di Roma. In 3 giorni la partecipata del Campidoglio dovrà dotarsi anche di 300 nuovi cassonetti stradali mentre in 7 sarà chiamata ad incrementare il suo parco mezzi per minimizzare il tempo di permanenza di rifiuti in strada.

Bilanci. Entro 30 giorni Ama deve far approvare dal suo socio unico, il Campidoglio, i propri bilanci 2017 e 2018 nel rispetto della normativa vigente in materia civilistica e contabile. Lo impone l’ordinanza firmata oggi dalla Regione.

Piano. “Non crediamo che questa ordinanza sia punitiva, punta invece all’efficienza di un sistema. Esiste un problema storico che credo vada superato. Una Capitale di un Paese moderno non può dipendere nel suo ciclo dei rifiuti dalla disponibilità e dalla buona volonta di altri Comuni o addirittura di altri Stati Europei”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa nella sede regionale. “Questa ordinanza è un atto di responsabilità, una grande Capitale deve dotarsi di una impiantistica moderna - ha aggiunto - che la renda autonoma e non rischi ogni volta di andare in emergenza. Non è un commissariamento - ha concluso - ma una ordinanza in vigore fino al 30 settembre che indica un piano specifico di azione”.

Ira Raggi. Secca la replica della sindaca Virginia Raggi: Quelle di Zingaretti restano le solite promesse in sette anni non è riuscito a scrivere il Piano Regionale dei Rifiuti e ora pretende di pulire Roma in sette giorni. Zingaretti sfiora il ridicolo quando dice di ripulire la città in una settimana”.

Saxa Rubra. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che individua in un terreno comunale in zona Saxa Rubra e precisamente in via Maurizio Barendson, il sito di trasbordo dei rifiuti. Nell'area potrà essere trattato un massimo di 300 tonnellate di rifiuti al giorno. Il trasbordo però dovrà avvenire senza che i rifiuti tocchino terra. L'area, "dovrà essere delimitata e presidiata, prevedendo attività di pulizia (manuale o meccanizzata) giornaliera a fine servizio". A quanto si apprende, gli effetti del provvedimento, "in coerenza con la sua natura contingibile e urgente, dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle più opportune soluzioni idonee al superamento delle criticità in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a 180 giorni" dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Il nuovo sito di trasferenza si e' reso necessario vista le chiusura programmata entro la fine della settimana di quello che si trova in località Ponte Malnome. Quest'ultimo, negli ultimi mesi si è fatto carico della trasferenza che prima veniva trattata nel Tmb Salario andato a fuoco a dicembre dello scorso anno.