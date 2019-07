La Roma prende Mancini Lotito lancia Adekanye

Sport

ROMA. Sta per concretizzarsi l’arrivo dall’Atalanta di Gianluca Mancini. Cercato già lo scorso inverno da Monchi, dovrebbe sostituire Manolas al centro della difesa: i bergamaschi lo valutano 25 milioni, i giallorossi al momento ne hanno offerti 21 più 2 di bonus. Da stabilire la formula: acquisto definitivo o prestito con obbligo di riscatto. Per il giocatore, pronto un quinquennale. Sempre in difesa, contrastanti le voci su Bartra (Betis) e anche sul granata Lyanco: il sogno resta Alderweireld, che potrebbe arrivare dal Tottenham nel ‘pacchetto’ Zaniolo. L'Inter è tornato forte su Barella che sembra preferire decisamente i nerazzurri.

LAZIO. Acquisto in prospettiva per Lotito, che annuncia l’acquisto di Adekanye, esterno d'attacco nigeriano classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Liverpool: arriva a parametro zero. In mezzo al campo, stuzzica Bennacer, talentuoso centrocampista algerino dell’Empoli.

Domenico Latagliata