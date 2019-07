La Roma punta Pau Lopez La Lazio sonda Gagliardini

Sport

La Roma pensa finalmente a un portiere degno di tal nome: il prescelto pare essere Pau Lopez, 25enne del Betis Siviglia cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol. L’operazione dovrebbe concludersi per 18 milioni più una percentuale sulla rivendita di Sanabria. Quanto a Schick, piace al Borussia Dortmund e allo Schalke 04: entrambe le squadre lo vorrebbero però in prestito. Zaniolo resta corteggiato, nonostante le marachelle in nazionale: il Tottenham, di fronte alla richiesta della Roma di 50 milioni, avrebbe provato ad inserire nella trattativa il cartellino di Toby Alderweireld, centrale difensivo che ai dirigenti giallorossi piace da tempo.

Intrigo Barella: lui si è promesso a Conte, il Cagliari è d’accordo con la Roma. Diplomazie al lavoro, ma di solito in questi casi decide il giocatore fermo restando il prezzo base. Che gravita intorno ai 50 milioni. Con l'Inter c'è in piedi la questione Dzeko: alla fine potrebbe anche restare, per ora lui ed El Sharawy (tentato dalla Cina) sono convocati per il ritirio.

Per Jordan Veretout si è fattosottocon la Fiorentina il Milan, con una lunga riunione e un'offerta articolata, ma la Roma sarebbe ancora in vantaggio, Napoli permettendo.

Sotto traccia, al solito, la Lazio: per l’attacco, Tare potrebbe puntare il 21enne del Cska Mosca, Fedor Chalov. Costa 20 milioni e, in Champions, ha già segnato al Real Madrid. In mezzo al campo, sondaggi per Gagliardini.

Domenico Latagliata