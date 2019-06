Buffon verso la Juve Inter, per Dzeko è fatta

Sport

CALCIO Gigi Buffon dopo un anno sotto la torre Eiffel è sempre più vicino a quello che sarebbe un clamoroso ritorno alla juventus. Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma in caso di partenza di Perin il portierone, oggi 42enne, potrebbe tornare a casa come vice di Wojciech Szczesny per poi iniziare la carriera da dirigente. Buffon è stato ad un passo dal diventare il numero 12 del Barcellona. Nel frattempo la Juve lavora frenericamente alla cessione di Joao Cancelo, da concludere possibilmente entro domenica: si tratta ad oltranza con il City.

Manolas, casa a Posillipo

Manolas al Napoli: è fatta. Il giocatore avrebbe già preso casa a Posillipo.

L’operazione è stata un capolavoro di Aurelio De Laurentis, che ha inserito nella trattativa la contropartita Diawara (giocatore il cui valore è tutto da dimostrare) e che pagherà cash alla Roma solo una decina di milioni. Intanto Nzonzi che non si è presentato al ritiro è a Ginevra (chiederà di andar via) e Dzeko è ormai ad un passo dall’Inter. Scontata ormai la partenza di El Shaarawy verso lo Shanghai Shenhua.

Inter, Dzeko in 2 giorni

Entro domenica Edin Dzeko sarà dell’Inter. La trattativa si è sbloccata: 12 milioni alla Roma più il giovane Edoardo Vergani, valutato 5. Buone notizie pure per Lukaku: lo United ha deciso di scendere dalla richiesta di 85 milioni di euro. Lo ha scritto ieri il Manchester Evening News. Si potrebbe chiuderev a 60. Sempre ieri, accordo raggiounto per l’esterno dell’Hertha Berlino Valentino Lazaro: 22 milioni.

Milan su Torreira

Pronta la prima offerta del Milan per Lucas Torreira: prestito oneroso biennale da 7 milioni. L’Everton su Kessie.

Lazio, Vavro si avvicina

Il difensore Denis Vavro e la Lazio sempre più vicini. Il Copenaghen ha calato le sue pretese da 12 milioni a 10.