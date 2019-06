Legambiente dice no a discarica Pian Dell'Olmo

Fatti&Storie

"Siamo al fianco di cittadini e amministrazioni comunali che all’unanimità si sono tutte schierate contro il nuovo progetto di discarica a Pian dell’Olmo". Lo ha detto Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio: "Il sito sarebbe vicinissimo al Parco regionale di Veio, a poca distanza dal Tevere e sul passaggio del reticolo fluviale secondario. Dopo questa giornata con tutti i pareri decisamente contrari, gli uffici tecnici della Regione nel rispetto della procedura, devono portare velocemente ad una risposta negativa che non autorizzi la discarica. Le valutazioni emerse sono strettamente legate al pregio paesaggistico e ambientale dell’area, nonchè al rispetto della qualità del suolo e delle falde acquifere, a queste, aggiungeremo altre puntuali osservazioni per far emergere ancor meglio l’impatto devastante che avrebbe sulle falde acquifere sotterranee, una discarica a monte di Roma".