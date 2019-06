La Ue attende al varco il Consiglio dei ministri

Fatti&Storie

ROMA La Commissione Ue non prenderà alcuna decisione oggi sulla procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia, preferendo aspettare l’esito del Consiglio dei ministri di domani prima di fare la prossima mossa. Lo si è appreso da Bruxelles. Oggi, dunque, il collegio dei commissari si limiterà a discutere sulla lettera inviata dal presidente del Consiglio Conte. Confermata invece la convocazione a Palazzo Chigi di un vertice governativo sul dossier autonomia. Oggetto della riunione - alla presenza di Conte, Di Maio e Salvini - l’esame delle bozze di intesa con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

«Ora o mai più»

Intanto Salvini insiste con le proposte economiche leghiste: «Shock fiscale. Flat tax al 15%. L’Italia riparte. Ora o mai più». E sui mini Bot aggiunge: «La posizione della Lega e del governo è nel contratto. È evidente che pagare i debiti con le imprese e con le famiglie è una priorità. Sul come farlo il dibattito è aperto, l’importante è farlo». Poi, in riferimento alle coperture per la Flat tax, un parallelo con la candidatura che ha trionfato a Losanna: «Le idee ce le abbiamo chiare, si può fare in fretta, come per le Olimpiadi: se uno ha le idee chiare, è determinato e coraggioso vince. Serve un po’ di coraggio».

Caos su Tav e Ilva

Scintille nel M5S dopo che la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, ha aperto ad una possibile mediazione su una «Tav leggera». «Sarebbe un modo ancora più vigliacco di imbrogliare i valligiani. C’è un contratto che dice che se non conviene, non si fa», ha ribadito il senatore M5S Alberto Airola. Ed è scontro anche sulla ex Ilva di Taranto per la norma - inserita nel decreto legge Crescita - che abolisce l’immunità penale per i vertici di ArcelorMittal sul piano ambientale. «Se si porteranno avanti i patti come li abbiamo sottoscritti, cioè si porterà avanti il piano di aggiornamento degli impianti, il piano ambientale e la copertura - ha detto ieri il vicepremier Luigi Di Maio partecipando ad un incontro alla Prefettura di Taranto - non ci sarà alcun problema e non c’è nulla da temere. Prima di fare una norma, verifichiamo sempre il suo impatto». Quanto al riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale per il siderurgico, il ministro Sergio Costa ha precisato che «mette al centro la tutela della salute e del danno ambientale».

