De Ligt, ore decisive pronto il regalo per Sarri

Sport

CALCIO Sono ore caldissime per De Ligt alla Juventus: il difensore olandese è ad un passo dal club bianconero, che gli ha offerto un contratto di 5 anni a 12 milioni a stagione. Per l'Ajax, invece, pronto un assegno da 70 milioni. Sarebbe questo il primo regalo per Maurizio Sarri che, però, ha in tasca anche una lista di giocatori fuori dal progetto. Tra questi Khedira e Mandzukic. La Juve proverà a cederli ma non sarà facile: età non più verde, rinnovi appena firmati ed alti costi d’ingaggio ostacolano la cessioni.

Barella-Inter, ci siamo

Intanto ieri a Milano è andato in scena il vertice tra il procuratore di Barella e l’Inter. Sull’esito della trattativa c’è ottimismo: se da una parte il Cagliari valuta a peso d’oro il suo giocatore (40 milioni) l’Inter conta di far abbassare il prezzo con delle contropartite tecniche.

Roma, a rischio Florenzi

La Roma potrebbe perdere un altro pezzo destinazione Inter di Conte: Florenzi. Il club lo valuta 30 milioni, cifra che l’Inter valuterebbe solo in caso di inserimento di una contropartita nell’affare: il discorso è aperto. Intanto la Roma Ha superato il Milan nella corsa a Veretout. I giallorossi hanno trovato una intesa con il procuratore del centrocampista per un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più premi.

Milan, vertice per Donnarumma

Raiola ha pranzato ieri in sede con il ds Massara per discutere di Donnarumma: Psg è alla finestra. Intanto Kessie è in vendita: non rientra nei piani di Giampaolo. Il club ha invece fatto una offerta a Daniele De Rossi: 1,5 milioni a stagione.

Lazio, ecco Jony

Fatta per Jony, in arrivo dal Malaga. Ed è assalto a Lazzari della Spal. La trattativa è in stallo perchè gli estensi chiedono 18 milioni e la Lazio vorrebbe inserire molte contropartite tecniche nell’affare.