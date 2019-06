Olimpiadi 2026 Alle 18 il verdetto

Fatti&Storie

«Se non sbagliamo vinciamo. Tutto quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Il nostro dossier è talmente migliore che devono attaccare in punti dove non c'è nulla». Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti si spinge forse un po’ troppo in là. Il resto della squadra a Losanna in attesa del verdetto del Cio alle 18 di martedì sulle Olimpiadi invernali 2026 - i sindaci di Milano e Cortina, i governatori di Veneto e Lombardia e Giovanni Malagò del Coni - sono più scaramantici. E soprattutto al lavoro per convincere gli ultimi indecisi scegliere il pacchetto Milano-Cortina invece di Stoccolma, che oggi schiererà anche la principessa Vittoria, futura regina, mentre per noi saranno in campo il premier Giuseppe Conte e un videomessaggio del presidente Sergio Mattarella. A favore dell’Italia la sostenibilità (il 93% delle strutture esistenti o temporanee contro il 75% svedese), e il precedente della gestione Expo. A sfavore l’aver già ospitato olimpadi invernali e l’instabilità politica che fa sbilanciare il sindaco Sala sul suo secondo mandato come garanzia di continuità in caso di assegnazione all’Italia.

In piazza Gae Aulenti dalle 15 un maxischermo e diretta social.