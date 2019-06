Un weekend di musica per tutti i gusti

Spettacoli

MUSICA Una festa lunga un giorno per i 37 anni di Radio Deejay. L’appuntamento è per domani al MIND Milano Innovation District – Area Expo, dalle 14 a mezzanotte (euro 33). Dalle prime ore del pomeriggio i conduttori della radio si alterneranno per introdurre ospiti e artisti fra dj set e live: ci saranno Coma_Cose, Ex-Otago, Dark Polo Gang, Capo Plaza, Quentin40, RKomi, Chadia Rodriguez, Izi, Ernia, The Kolors e altri. Dalle 20 lo spettacolo sul main stage a cui parteciperanno big come Mika, Maneskin, Achille Lauro, Coez, Elisa, J-Ax, Tormento, Ghali, Mahmood e The Giornalisti. In più tante iniziative collaterali, dall’area sportiva agli incontri coi dj (www.partylikeadeejay.it).

In alternativa, da oggi a domenica al Parco Forlanini, ecco Love Music Park 2019, festa della musica europea a ingresso libero con dj-set e tanta elettronica. Al Castello Sforzesco stasera “Musica Infinita #Cometogether”, con allievi e docenti del CPM Music Institute di Franco Mussida, seguita domani dal Quinteto Astor Piazzolla. Stasera alla Bocciofila Martesana omaggio alla Calabria con Taranticula e Mimmo Cavallaro, mentre a Mare Culturale Urbano sarà ospite Edoardo Vianello. Domenica al Magnolia si esibirà la cantautrice americana Julia Holter. Fuori città ecco al Carroponte domani l’incontro fra Africa Unite e Architorti, mentre al Parco Tittoni di Desio live di Carmen Consoli (oggi), Eiffel 65 (domani) e omaggio a Lucio Dalla (domenica).

DIEGO PERUGINI