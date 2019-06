Inter forte su Lukaku Milan e Roma: Cutrone per Schick

Sport

Inter e Lukaku, il corteggiamento prosegue. Le parti – raccontano in Inghilterra – avrebbero già trovato l’accordo sull’ingaggio (quasi 10 milioni a stagione), ma lo United non farà sconti: 85 milioni e basta, praticamente la cifra pagata per farlo traslocare dall’Everton nell’estate 2017. Difficile anche inserire una contropartita tecnica: Perisic piaceva ai tempi di Mourinho, ora non più. Cedere Icardi, a maggior ragione, diventa fondamentale per fare cassa.

I cugini rossoneri sono invece sulla tratta per Madrid: dal Real vorrebbero Ceballos, centrocampista dell’Under 21 spagnola che piace anche a Juve e Napoli. I 50 milioni attualmente chiesti sono troppi, si andrà a trattare: difficile, non impossibile. Milan comunque molto attivo, con anche Schick nel mirino: Giampaolo lo conosce più che bene ed è convinto di poterlo rilanciare. Risultato: in giallorosso potrebbe approdare Cutrone, valutato una ventina di milioni contro i 35 dell’ex doriano. Strada non così in discesa, ma parti motivate a trovare la quadra giusta magari pensando anche a qualche altro scambio (Kessie, i due Pellegrini). Sempre in mezzo al campo, Maldini si è innamorato di Sensi (Sassuolo): il classe 1995, in vacanza a Formentera, ha già detto ‘ci sto’ e quindi l’esito potrebbe essere favorevole.

Sbarcando nella capitale, il papà di Zaniolo (che ha contratto ancora per quattro anni) ha spiegato che «se ci sono problemi societari, non dipende da lui. Al momento non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ancora ufficializzato». Kolarov (contratto fino al 2020) intanto è a Istanbul per trattare con il Fenerbahce. La Lazio lavora sotto traccia, al solito: nel mirino ci sarebbe comunque André Schurrle, attaccante esterno in rotta con il Borussia Dortmund reduce dal prestito al Fulham (24 presenze e 6 gol). Il Toro, infine, ha esercitato con la Spal il diritto di contro-opzione (11 milioni) per il difensore Bonifazi: comincerà con Mazzarri, a meno di offerte superiori ai 15.

Domenico Latagliata