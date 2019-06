Juncker: "Regole ci sono per essere rispettate"

Fatti&Storie

Le regole del Patto di Stabilità e Crescita "ci sono per essere rispettate da tutti, indipendentemente da quanto possano essere complesse". Lo ha detto il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in un discorso al Forum della Bce a Sintra in Portogallo.

"Allo stesso tempo, le regole possono e devono avere senso pratico e economico", ha aggiunto Juncker, rivendicando la scelta di aver introdotto la flessibilità nel Patto. Secondo Juncker la flessibilità sulle regole del Patto e Stabilità introdotta dalla Commissione europea ha dato un contributo stimato alla crescita della zona euro dello 0,8% e ha contribuito a creare 1,5 milioni di posti di lavoro.

"Nel corso degli ultimi quattro anni, questo approccio flessibile è stimato aver rafforzato l'economia europea dello 0,8% e contribuito a creare 1,5 milioni di posti di lavoro", ha detto Juncker, sottolineando che nel complesso il debito pubblico e i deficit della zona euro sono scesi "significativamente". Il presidente della Commissione ha citato i casi di Spagna e Portogallo tre anni fa. Se fossimo stati rigidi nel nostro approccio alle regole di bilancio e avessimo applicato prematuramente sanzioni finanziari, questi paesi non avrebbero avuto una crescita così robusta e non sarebbero stati in grado di correggere le loro finanze pubbliche. Il merito va anche ai governi di questi paesi, che hanno scelto un percorso credibile e cooperativo", ha detto Juncker.