Il pianeta sex toys online Chi, cosa e da dove compra

Fatti&Storie

Tra le funzionalità dell’e-commerce che passa inosservata c'è quella di poter comprare online ciò per cui ci si potrebbe vergognare in un negozio fisico. Un esempio? I sex toys. Per questo motivo Idealo, portale di comparazione prezzi, ha approfondito la tematica con una indagine.

I prodotti più desiderati. Tra le categorie merceologiche più desiderate dagli e-consumer italiani, idealo ha rilevato i vibratori (26,7%), i lubrificanti intimi per lui e per lei (21,0%), sex toys per uomini (20,5%), i preservativi (18,7%), i dildo (12,1%) e i prodotti per la pianificazione familiare come test di ovulazione e test di gravidanza (0,9%). Analizzando l’interesse degli italiani nei confronti di questi prodotti negli ultimi anni, possiamo vedere come questo sia notevolmente aumentato: vibratori +282,3%, lubrificanti intimi +10,5%, sex toys per uomini +275,7%, preservativi +123,5% e dildo +270,4%.

Chi compra. Chi è interessato all’acquisto online dei sex toys? L’analisi condotta ha evidenziato come il pubblico più interessato sia quello tra i 25 e i 34 anni (29,0%); seguono poi gli adulti tra i 35 e i 44 (25,8%), quelli 45 – 54 (18,5%) i giovanissimi 18 – 24 (11,1%) e la fascia di età tra i 55 e i 64 anni (10,1%). In ultima posizione, come per quasi tutte le ricerche online in ambito e-commerce, vi sono gli over 65, in questo caso con una percentuale di ricerche parti al 5,5%. Gli uomini cercano online sex toys quasi il doppio rispetto alla controparte femminile: 65,9% di ricerche effettuate da lui contro un 34,1% effettuate da lei.

Orari. L’orario di navigazione preferito, tra le 15 e le 16 del pomeriggio e tra le 22 e le 24 di sera; il giorno preferito, invece, il martedì. L’analisi di idealo ha inoltre evidenziato come in settimana vi sia un più +9,0% di ricerche rispetto al weekend.

Regioni. A livello regionale, i territori dai quali vengono rilevate maggiori ricerche sono Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Toscana. In fondo alla classifica Calabria, Umbria, Molise e Basilicata.