Offerta per Alitalia L'ex pilota e giocatore sta con Lotito

Sport

ROMA Lotito presenta una offerta per Alitalia ed il tifo si divide. Il primo a parlare è stato Luigi Marrtini, ex giocatore biancoceleste e poi pilota proprio di Alitalia: «Lotito è riuscito a far bene con la Lazio e sono certo che farà lo stesso anche con Alitalia. Come manager non gli si può dire nulla -prosegue Martini, ex presidente del cda di Enav- ha preso una Lazio di fatto fallita portandola a essere una squadra che tutti gli anni gioca le coppe». «Spero che riesca a tenere separati i due ruoli», è stata invece la riflessione del tifoso storico Giampiero Galeazzi. E se Maurizio Gasparri (che perà è un tifoso romanista) è più stupito «dall’incapacità del governo», il presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni, Gianni Petrucci è «stupito in positivo dalla capacità di Lotito di allargare il raggio d’azione».