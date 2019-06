Il Festival di Cannes sbarca a Roma

Spettacoli

ROMA Direttamente dal festival di Cannes per i veri amanti del cinema. Si riaprono “Le vie del cinema da Cannes a Roma” per il 23mo anno consecutivo, da oggi al 16 giugno a Roma con una vagonata di film. Organizzata da Anec Lazio con Fondazione Cinema per Roma I CityFest,l’evento inaugura l’edizione 2019 del progetto “Il Cinema attraverso i Grandi Festival” e porta in alcune sale una significativa selezione di film provenienti direttamente dal 72° Festival di Cannes, tutti in originale con sottotitoli, tranne la versione restaurata di 'Shining', il capolavoro di Stanley Kubrick del 1980 che sarà proposto in una versione inedita (vista a Cannes) dopo un accurato restauro ottenuto utilizzando una nuova scansione in 4K del negativo originale da 35 mm. Si vedrà in versione originale ma con sottotitoli in francese, stasera in apertura di rassegna.

SILVIA DI PAOLA