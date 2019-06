Da Pollica alla Maremma ecco il mare più bello d'Italia

Fatti&Storie

Il mare più bello d'Italia? Quello del Tirreno. Lo dice la guida di Legambiente e Touring Club Italiano sul "meglio del mare e dei laghi in Italia" che quest’anno assegna il riconoscimento delle "5 vele" a ben 7 comprensori turistici bagnati da quelle acque del Tirreno. In testa alla classifica il Cilento Antico guidato da Pollica (Sa), la perla del Cilento e comune capofila tra quelli del comprensorio campano seguito dalla Maremma. E nella guida del Touring, entra anche un nuovo simbolo che indica il comune più virtuoso in termini di tutela dell'ambente ovvero, il "plastic free" di cui si impossessano ben 32 luoghi.

Il mare. Le località più belle d’Italia sono quelle che si affacciano sul Tirreno e dopo Pollica e il Cilento, a seguire c'è il litorale della Maremma Toscana guidato da Castiglione della Pescaia (Gr), quindi la Baronia di Posada (Nu) e il Parco di Tepilora, il Litorale di Chia con Domus De Maria (Sud Sardegna), Baunei (Nu), l’Alto Salento Jonico guidato da Nardò (Le), la Planargia con Bosa (Or), la Costa d’Argento e l’Isola del Giglio (Gr), le Cinque Terre guidate da Vernazza (Sp). E ancora, l’isola di Pantelleria (Tp), la Gallura Costiera e l’area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone guidata da Santa Teresa di Gallura (Ss), la Costa del Mito e l’area marina protetta Coste degli Infreschi e della Masseta guidata da San Giovanni a Piro (Sa), l’Alto Salento Adriatico guidato da Melendugno (Le), la costa del Parco agrario degli Ulivi secolari guidata da Polignano a Mare (Ba), il Litorale Trapanese Nord guidato da San Vito lo Capo (Tp) e l’isola di Ustica (Pa).

Laghi. E i laghi? La guida dedica anche una sezione alle località del turismo lacustre. In questo caso è il Trentino-Alto Adige la regione al top per numero di comprensori tra i primi classificati, con ben tre laghi dei sette a Cinque vele: il lago di Molveno, quello di Fiè e quello di Monticolo. Cinque vele anche per il lago dell’Accesa, in Toscana, quello di Avigliana Grande, in Piemonte, il lago del Mis in Veneto e la riva Occidentale del Lago di Garda.