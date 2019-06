Pallotta-Fonseca a Londra Sarri, giovedì l'annuncio

Sport

CALCIO Dubbi non ne hanno. Né la Roma né il Milan. E probabilmente nemmeno la Juve, non fosse però che dall’Inghilterra ieri non sono arrivate notizie certe. Tradotto: il prossimo allenatore dei giallorossi sarà Paulo Fonseca, contratto biennale con opzione per il terzo, domani l’incontro londinese con il presidente Pallotta e tutto il resto arriverà di conseguenza. Ovvero, giovedì, l’ufficialità: pare l’ennesima scommessa, ma va anche detto che il portoghese ha fatto molto bene alla guida degli ucraini dello Shakhtar (tre double in tre stagioni). Il Milan ha invece scelto Giampaolo, ma prima Maldini aspetta di ufficializzare… se stesso come nuovo direttore tecnico e Ricky Massara come ds: anche Boban pare dietro l’angolo, ma prima dovrà lasciare la Fifa. Quanto alla Signora, secondo quanto si apprende giovedì ci sarà l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Nel suo staff ci sarà anche Barzagli. Il Chelsea, alla fine, ha ceduto.

Juve, Milinkovic o Pogba

L’opzione numero uno per il centrocampo resta Pogba, pur se non si perde di vista Milinkovic-Savic: uno dei due arriverà, senza dimenticare che il ritorno del francese sarebbe reso più semplice da un regime fiscale agevolato. Da sbrogliare la situazione Dybala, che però non può essere indipendente da Sarri o chi per esso. Difesa, certo il rientro di Benatia.

Inter, Barella a un passo

Barella obiettivo quasi raggiunto, idem Dzeko. Icardi va convinto a partire: impresa non facile. Vicino anche Bruno Fernades, ex Samp.

Milan, Suso salva-conti

Suso vicino all’Atletico Madrid: avendo clausola rescissoria da 40 milioni, non serve trattativa. Per i rossoneri, sarebbe una plusvalenza che aggiusterebbe parecchi conti.

Roma, idea Pinamonti

Per lasciare partire Dzeko (Inter) i giallorossi hanno chiesto – oltre a parecchio cash – Pinamonti, stellina che sta brillando ai Mondiali U20.

La Lazio su Darmian

Piace Darmian, ex Toro oggi allo United: non è una novità. Lotito ha chiesto alla Juve di inserire Kean nella trattativa per Milinkovic-Savic.