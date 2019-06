Ficarra e Picone Ciak si gira in Marocco

Spettacoli

CINEMA Dopo l’incasso più alto del 2017, oltre 11 milioni di euro con “L’ora legale”, Salvo Ficarra e Valentino Picone ricominciano dal Marocco.

Pronti e via per le riprese a Ouarzazate (Marocco) per il loro settimo film prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e distribuito nelle sale il prossimo 12 dicembre da Medusa Film.

Alla scrittura i due comici insieme a Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini mentre il direttore della fotografia sarà Daniele Cipri, dei costumi si occuperà Cristina Francioni e della scenografia Francesco Frigeri. Lavorazione prevista di 10 settimane, per otto i set saranno interamente a Ouarzazate, invece le altre due settimane in giro per il Lazio. E, nel cast insieme a Ficarra e Picone, tra gli altri, ci sarà anche Massimo Popolizio. Il resto, titolo e trama, sono ancora top secret.

SILVIA DI PAOLA