Un nuovo cd e nuovo tour Il gran ritorno di Mika

Spettacoli

MUSICA Un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo tour. Eccolo, Mika, tornato in gran spolvero. La nuova canzone “Ice Cream” è già disponibile in streaming, download e in radio. È un piccolo assaggio del nuovo lavoro discografico “My Name Is Michael Holbrook” che uscirà il 4 ottobre.

Frutto di due anni di scrittura fra le pareti domestiche tra Miami, Londra e la campagna toscana, il cd scopre l’essenza dell’identità di Mika, dal suo nome anagrafico ai rapporti familiari.

«Sono andato alla ricerca - spiega - di chi avrei potuto essere, se non fossi stato Mika. Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista».

Intanto, da domani in vendita i biglietti per il “Revelation Tour” al via il 24 novembre da Torino.

PATRIZIA PERTUSO