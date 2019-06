Fca-Renault "La fusione può attendere"

Fatti&Storie

Il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire mette in guardia Renault dal fare con troppa precipitazione la fusione con Fca: «Questa operazione, che pure lo Stato francese azionista di Renault si augura, non va fatta senza porre condizioni». «Prendiamoci il tempo che serve per fare le cose bene - dice il ministro - È un’operazione di grande ampiezza, che punta a creare un campione mondiale dell’auto». L’ipotesi della nuova sede parla di Amsterdam e non più di Parigi. «Perché della fusione si discute solo inFrancia?», chiede il Segretario della Cgil, Maurizio Landini.