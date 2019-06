Luminarie di Natale, call of ideas per la Capitale

Fatti&Storie

E' una Make Christmas Lights Acea, ed è il primo contest internazionale che il gruppo Acea lancia per individuare il progetto creativo di illuminazione natalizia più originale da installare nel centro di Roma e in tutti i quindici municipi della città, in occasione del prossimo Natale. L'iniziativa, promossa in collaborazione con Maker Faire Rome, vuole promuovere una gara di creatività tecnologica e artistica all’insegna dell’innovazione per coinvolgere gli esperti delle luci nella realizzazione delle luminarie di Natale della Capitale.

Contest. Il contest è rivolto a singoli o a gruppi di progettisti in ambito internazionale ed è stato pubblicato sul sito web di Maker Faire Rome, il contenitore che celebra scienza, tecnologia, innovazione e nuove forme di arte, ed è il punto di riferimento di migliaia di giovani e di aziende che operano in questi settori. Sarà possibile partecipare fino alla fine di luglio e i lavori presentati verranno sottoposti al giudizio di una giuria, composta da esperti di Acea, che valuterà le proposte non solo in base al loro valore estetico-creativo, ma soprattutto rispetto alla loro fattibilità e al loro livello di innovazione e sostenibilità. Il 18 ottobre, in occasione della giornata di inaugurazione della settima edizione di Maker Faire Rome, verrà annunciato il vincitore, che sarà direttore artistico del progetto e riceverà anche un premio in denaro di 40 mila euro. Questa call for ideas, strumento utilizzato in tutto il mondo per individuare nuove realtà produttive e creative, coniuga innovazione e tradizione natalizia ed è in linea con il ruolo che da sempre Acea svolge nella valorizzazione dei monumenti e siti di interesse storico e architettonico della Capitale attraverso progetti di illuminazione artistica.