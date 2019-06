Lazio, Simone Inzaghi prolunga il contratto

Sport

«Abbiamo rinnovato il contratto con Simone Inzaghi», ha annunciato il presidente della Lazio Claudio Lotito alla radio. «Ora ci sono gli aspetti formali», ha proseguito Lotito sul prolungamento dell’accordo con il tecnico biancoceleste, dopo le voci di un possibile addio alla panchina. «La Juventus era interessata a Inzaghi? Non entro nel merito del vero o no, io richieste o contatti diretti non ne ho mai avuti. Come in ogni famiglia, ci siamo chiariti ed abbiamo ricreato una carica psicologica giusta». Sul mercato: «Milinkovic? Abbiamo allestito un programma, vedremo cosa sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Lo scorso anno abbiamo declinato delle offerte, quest’anno dovremo valutare quello che sarà necessario affinché i singoli giocatori abbiano gli stimoli e le motivazioni giuste per stare qui».