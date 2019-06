La Juve attende Maurizio Sarri

Sport

Detto che i ribaltoni sono sempre possibili, il fatto che ieri Guardiola abbia detto che “con il City ripartiremo da zero” chiude in pratica i conti. Al netto insomma di cataclismi, il prossimo allenatore della Juve sarà Maurizio Sarri, al quale saranno fischiate le orecchie nel momento in cui Jorginho ha spiegato che “se andasse a Torino, sarebbe un tradimento verso tutti i napoletani”. In realtà, così sarà: domani potrebbe essere il giorno giusto, mentre in queste ore il potentissimo intermediario Fali Ramadani tratterà la risoluzione del contratto con il Chelsea. Sarri aspetta l’evolversi della situazione in Toscana, in attesa di un triennale con la Signora da 6,5 milioni a stagione: la strada è tracciata. Non resta che percorrerla fino in fondo.

Domenico Latagliata