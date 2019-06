Juve, Sarri is coming Il tecnico del Chelsea in pole

Sport

CALCIO Chi, siederà, dove. Ancora quarantotto ore e potremo cominciare a scorgere il profilo dei capitani coraggiosi che saranno al timone di Juventus, Roma, Inter. Per quanto riguarda la Lazio invece l’attesa è finita: è stato trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2021 con ingaggio portato a 2 milioni a cui si andranno aggiungere alcuni bonus. Manca solo la firma, ma Inzaghi resta alla Lazio e l'ufficialità arriverà oggi. Oltre all’aumento, il tecnico piacentino ha avuto le rassicurazioni tecniche che cercava.

La Juve aspetta Sarri

Malgrado ciò che dice Pepe Reina («Sarri alla Juve? Qualche anno fa sembrava impossibile») l’attuale allenatore del Chelsea resta pole. E Guardiola una bella suggestione. Del resto il terzo posto in Premier, la vittoria in Europa League riconsegnano al calcio un tecnico maturo, fedele al suo credo ma non più integralista. Di più: il tecnico toscano avrebbe comunicato a Marina Granovskaia, plenipotenziaria del club londinese, di voler rientrare in Italia. E due giorni fa sarebbe stato intercettato a Milano all’hotel Palazzo Parigi, sede operativa di Fabio Paratici, ds della Juve. Non può essere un caso.



Milan-Giampaolo

Mentre Maldini non ha ancora deciso se accetatre il ruolo di ds, per il dopo Gattuso al Milan in pole c'è Giampaolo, a meno di una improvvisa deviazione su Di Francesco. Giampaolo fu vicinissimo al Milan anche nel 2016, salvo poi essere superato all’ultima curva da Vincenzo Montella. Intanto però al Milan resta il fantasma della sanzione Uefa a condizionare il mercato: anche quello degli allenatori.

Roma su Fonseca

La Roma forse è la più attiva sul mercato dei tecnici, ma anche quella che ha rimediato più “no, grazie”. Dopo i no di Conte e Gasperini sono arrivati quelli di Gattuso e Mihajlovic. Oggi in pole c’è Fonseca, attuale tecnico dello Šachtar. L’incontro tra le parti è previsto tra due giorni. L’idea - sempre che Fonseca accetti e non si sfili come tutti gli altri- per ora non fa certo impazzire i tifosi.