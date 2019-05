Nel weekend sarà estate Farà caldo, fino a 32 gradi

Fatti&Storie

Ore contate per il freddo e la pioggia. Nel prossimo fine settimane le temperature si alzeranno di oltre 10 gradi, raggiungendo in alcune città il picco di 32. Sono queste le previsioni del tempo per i prossimi giorni del sito iLMeteo.it. Il vortice di origine polare che sta interessando l’Italia scivolerà verso Sud e l’alta pressione delle Azzorre guadagnerà terreno sul resto delle Regioni.

Estate. Nel corso del prossimo weekend, tra sabato e domenica, mezza Italia si troverà in piena estate, il resto dovrà fare i conti ancora con temporali e grandinate. "Da venerdì - spiega il team del sito - l'anticiclone delle Azzorre si estenderà su buona parte dell'Europa Occidentale. Per questo motivo anche sul nostro Paese ci aspettiamo condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate con le temperature previste in deciso aumento. Sabato, in particolare sulle Regioni del centro-Nord ci saranno sole e caldo, con punte massime di 28-30 gradi nelle principali città di pianura. Al Sud, invece, permane un circolazione di tipo ciclonico con alternanza tra ampie schiarite e ancora la possibilità di piogge e temporali tra Campania, Basilicata, Puglia settentrionale, Calabria in estensione poi anche alla Sicilia centro orientale. Domenica - conclude il team - ancora bel tempo al Centro Nord con temperature ancora più calde, dai 30 ai 32 gradi. Con il passare delle ore, specie nel corso del pomeriggio, correnti più instabili in arrivo dai Balcani meridionali faranno peggiorare le condizioni meteo ancora al Sud con temporali e grandinate su Puglia, Campania, Calabria, zone interne di Abruzzo e Lazio".

Alta pressione. Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito "la presenza dell’alta pressione sembra farsi sempre più decisa, apportando all’Italia un continuo riscaldamento con temperature che raggiungeranno valori tipici dell’estate e comunque sopra la media del periodo di 2-4 gradi. Il mese di giugno, quindi, potrebbe essere caratterizzato da un clima decisamente caldo e con rapidi passaggi perturbati segnatamente al Nord".