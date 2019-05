Operazione Inzaghi Lazio, tutto in pochi giorni

Sport

CALCIO Non si sa se Simone Inzaghi sarà o meno il prossimo tecnico della Juventus: la cosa certa è che il presidente della Lazio Claudio Lotito ed il ds Igli Tare stanno intensificando al massimo il pressing per trattenerlo a Roma. Il prossimo incontro potrebbe dare la fumata bianca, dopo che due tentativi sono andati a vuoto tra giovedì e venerdì, con distanze poi smussate soprattutto dal lavoro diplomatico del presidente Lotito. Ma l’accordo per prolungare il contratto in scadenza tra un anno resta tutto da definire. Domenica pomeriggio il ds Tare è stato lapidario: «Inzaghi resta». Fatto sta, però, che Inzaghi non parla, è rinchiuso in un silenzio che preoccupa l’ambiente. Sul tavolo ci sono i soldi offerti per il rinnovo. Ma non basta. Si parla di mercato, di prospettive: su quelle Inzaghi vuole vederci chiaro.