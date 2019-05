Ai Murazzi si impara a trovare lavoro

Fatti&Storie

Compilare un curriculum, presentarsi a un colloquio, cercare il lavoro giusto: oggi alla Murazzi Student Zone, sarà spiegata ogni fase e come approcciarsi al mondo dopo la laurea. È il progetto “Power up”, promosso con la collaborazione dell’agenzia per il lavoro Synergie Italia e dei suoi professionisti, perché se studiare è importante, spesso non basta per trovare un lavoro o comunque per farlo in tempi brevi. La giornata si apre alle 9,30 nell’aula studio ai Murazzi del Po che ogni giorno accoglie centinaia di studenti per accompagnarli fino al momento dell’esame, ma da oggi, anche oltre. CRISTINA PALAZZP