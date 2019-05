Blocco dell'anagrafe nel giorno del voto

Fatti&Storie

MILANO Con una affluenza, alle 19 di ieri, 51,6%, la Lombardia alle Europee ha segnato un piccolo balzo in avanti, in quanto a partecipazione al voto, rispetto alle precedenti Europee, quando l’affluenza era inferiore di oltre 1 punto percentuale. A guidare la crescita dell’affluenza i risultati nettamente oltre la media di Bergamo (58, 22%), Brescia (56,3%), Cremona (57,1%), dove il voto locale ha avuto certamente il suo peso (soprattutto nella Bergamo del sindaco uscente Giorgio Gori): l’affluenza compelssiva per le amministrative, in regione, è stata del 56,7% alle 19. Milano, invece, di nuovo per quanto riguarda le Europee, con 46,7% ha avanzato di poco rispetto al precedete voto (44,9%).

Ieri il sindaco Sala ha votato in via Goito, Pisapia in via Corridoni; verso San Siro e il Lorenteggio, Salvini ha votato in via Martinetti e Berlusconi in via Scrosati. Sarebbe stata una normale giornata elettorale se non fosse stato per il blocco, fino alle 13 dell’anagrafe: «Proprio il momento sbagliato», ha detto Sala.

Vandalizzata lapide di partigiano

Infine, vandalizzata la lapide al partigiano Luigi Cristini in via Monte Cengio: anche questa è “politica”, purtroppo.

METRO