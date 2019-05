Piemonte alle urne anche per la Regione

Fatti&Storie

Occhi puntati anche sul Piemonte, dove il 26 maggio si va alle urne anche per eleggere presidente e Consiglio regionale. La sfida al presidente Sergio Chiamparino, che si candida con il centrosinistra per il secondo mandato, rappresenta per il centrodestra la possibilità di avere la guida in tutte le principali Regioni del Nord.

Avversari. Sono tre gli avversari del governatore uscente:

l’europarlamentare di Forza Italia e candidato per la coalizione di centrodestra Alberto Cirio, il candidato del Movimento 5 Stelle Giorgio Bertola e quello del Popolo della Famiglia Valter Boero. L’Ufficio elettorale regionale aveva invece respinto il listino di Casapound - Destre Unite - Azzurri Italiani, con il candidato presidente Massimiliano Panero, per la mancanza delle liste necessarie.