Mister, un valzer al passo di Pep Guardiola

Sport

Guardiola alla Juve, sì o no? Qualcuno non ci ha mai creduto, altri sì. Fatto sta che ieri mattina si era diffusa una voce secondo cui il tecnico oggi del City fosse pronto a firmare un quadriennale da 24 milioni a stagione. Voce che, a dirla tutta, girava già da un paio di giorni. A quel punto, tirata per la giacca, anche la società inglese si è espressa tramite le parole di Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione (italiano) della società: “Pep è il nostro allenatore. Guardiola alla Juventus è una falsità: non vuole lasciare il Manchester City”. Il giro delle voci poteva allora ricominciare, però con qualche certezza in più: Sarri resta il candidato forte per la panchina bianconera, ma fino alla finale di Europa League di mercoledì prossimo (Chelsea-Arsenal) nulla si muoverà. Poi, il 1 giugno andrà in scena la finale di Champions: protagonisti Pochettino (Tottenham) e Klopp (Liverpool), altri due nomi che piacciono alla Signora.

Tutto il resto è contorno, anche se Conte all’Inter sarà un bel colpo e regalerà pepe al campionato. Un altro nome caldo di questi giorni, accostato a quasi tutte le big, è quello di Roberto De Zerbi (Sassuolo): potrebbe prendere il posto di Gattuso al Milan, ma anche quello di Inzaghi alla Lazio se questi dovesse traslocare alla Juve. Lotito segue in ogni caso anche Mihajlovic (adorato dalla tifoseria fin dai tempi in cui era calciatore) e Giampaolo, non così sicuro di volere restare alla Samp. E la Roma? Vorrebbe Gasperini, non è un segreto: sul tecnico di Grugliasco potrebbe però planare anche il Milan. I nomi che si fanno sono insomma sempre i soliti tre-quattro: al punto che Sarri interessa anche ai giallorossi.

Domenico Latagliata