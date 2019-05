Volata finale per il posto in Europa

Sport

Archiviata la finale di Coppa Italia con la vittoria della Lazio che si è garantita un posto in Europa League (e il seguito di polemiche per un video rubato in cui Lotito si vanta con Inzaghi di aver offeso Gasperini), le ultime due giornate di campionato vedono la volata per l’Europa, con un confronto fra le prime quattro. L’Atalanta infatti andrà a Torino per sfidare la Juve (senza Chiellini infortunato), l’Inter a Napoli. Se supereranno indenni questi ostacoli avranno la Champions in tasca. Nell’Inter si segnala Spalletti che ha allontanato Joao Mario dall’allenamento per scarso impegno. Skriniar invece ha rinnovato.

Intanto risuonano le dichiarazioni del fratello del bianconero Dybala, che secondo lui vorrebbe cambiar aria, con altri giocatori. Una destinazione probabile sembra l’Atletico Madrid, ma resta in piedi quell’ipotesi di scambio alla pari con Icardi, che contro il Napoli non dovrebbe partire titolare.

Partita più facile per il Milan che ospiterà il Frosinone domenica: potrebbe esser l’ultima a San Siro per numerosi giocatori. Il Milan aspetta i gol di Piatek, mai così a lungo a digiuno.

Il Torino invece va ad affrontare un Empoli che deve giocarsi il tutto per tutto per non retrocedere. Partita quindi difficile, ma che in caso di successo potrebbe offrire ai granata un’occasione europea. Intanto il presidente Cairo conferma Belotti.

Ormai si guarda anche alle classifiche avulse per vedere cosa succederà con più squadre alla pari. Lunedì sapremo.