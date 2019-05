Atalanta-Lazio Tutto pronto per la finale

Sport

CALCIO Tutto pronto a Roma per la finale di Coppa Italia, che si disputerà dopodomani all’ Olimpico alle 20.45 (diretta Rai Uno). Saranno Atalanta e Lazio a contendersi la vittoria della coppa nazionale: i bergamaschi hanno affrontato nell’ordine il Cagliari, la Juventus e la Fiorentina, mentre i biancocelesti hanno eliminato Novara, Inter e Milan per raggiungere la finale.

Né Atalanta né Lazio arrivano a questa gara con calciatori squalificati. L’arbitro Banti dirigerà la partita. Lazio: Milinkovic, a causa di una caviglia in disordine, si gioca il posto con Parolo. In regia Leiva, sull’altra mezzala Luis Alberto. Corsie esterne a Romulo a destra e Lulic a sinistra. In attacco favoriti Correa e Immobile. Atalanta: la Coppa manca da 56 anni, a Roma la rosa sarà al completo: dietro a Ilicic e Zapata tornerà Gomez, out per squalifica contro il Grifone.