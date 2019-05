Terrapiattisti scatenati su buchi neri e Torri Gemelle

Fatti&Storie

PALERMO «Le due Torri Gemelle di New York in realtà erano scatole vuote. Secondo alcune teorie, moltissimi piani pare non fossero occupati. Ospitavano delle antenne per simulare le trasmissioni satellitari». A sostenerlo è Albino Galuppini, uno tra gli organizzatori del convegno dei terrapiattisti che da oggi si tiene a Palermo, parlando dei due grattiacieli abbattuti durante gli attentati dell'11 settembre 2011. «Qualcuno sostiene che costava troppo l'affitto - prosegue - ma l'intenzione era di tenerli vuoti per accogliere le antenne». Per Galuppini, infatti «i satelliti non esistono così come i pianeti ma sono solo delle luminarie come spiega la Bibbia».

Non solo: per i tre relatori, i siciliani Agostino Favari e Calogero Greco, oltre al bresciano Albino Galuppini, «Le immagini dei buchi neri? Sono false». «Il sole, piccolo piccolo, gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni”. «Percorre la spirale in base a quale principio? Quando avremo il Cern a disposizione lo scopriremo». E infine: «Dobbiamo rottamare tutta la scienza che ci hanno fatto studiare - alza la voce Galuppini - non abbiamo ancora le risposte. Ci vogliono nuovi studi».

VALERIA BOBBI