Da Knopfler a Kravitz da Ruggeri a Briga

Spettacoli

MILANO Weekend a tutta musica. Due big internazionali arrivano al Mediolanum Forum d’Assago con concerti sold out: stasera l’ex Dire Straits Mark Knopfler con la sua chitarra sognante e domani il sensuale Lenny Kravitz fra rock, blues, funk, pop e soul. Per i fan della canzone d’autore italiana, Eugenio Finardi sarà oggi e domani al Blue Note con “Finardimente”, seguito domenica da Joe Barbieri, mentre domani al Fabrique arriva Enrico Ruggeri in elettrico con “Alma”.

Per il rap, stasera al Tunnel ritroveremo il romano Briga con “Acustico Tour 2019”, mentre domani alle 16 alla Mondadori Duomo ci sarà un instore con Izi e domenica all’Alcatraz si esibirà Shade. Domani in Santeria Toscana anteprima di Jazz: Re:Found con The Comet Is Coming, mentre al Ragoo si esibirà Oscar, leader degli Statuto, con “Sentimenti travolgenti”. Per il jazz torna Area M Città Studi Sound: primo live domenica alla Parrocchia dei S.S. Nereo e Achilleo con Push Up Quintet.

Guardando più in là, è stato annunciato il cast di due importanti festival estivi. Magnolia Estate, dal 17 maggio al 14 settembre, ospiterà Mi Ami 2019, Zen Circus, Rancore, White Lies, Franco 126, Noyz Narcos e molti altri (www.circolomagnolia.it). Il Carroponte, dall'1 giugno al 4 settembre, risponde con Africa Unite, Melvins, Ska-P, Gemitaiz, Nigiotti, Bastille, Marlene Kuntz, Darkness, Loredana Bertè e una serie di feste ed eventi (info www.carroponte.net).

DIEGO PERUGINI